Mourinho: il tecnico ha ricevuto il premio “Innovazione nello sport”

Inter, il tecnico José Mourinho è stato scelto per il premio “Innovazione nello sport” manifestazione svoltasi nel suo paese natale il Portogallo. L’allenatore si è detto orgoglioso di tale onorificenza e l’ha accettata volentieri

INTER MOURINHO PREMIATO/ Nella giornata odierna il tecnico del Tottenham José Mourinho, ha ricevuto il premio “Innovazione nello sport” durante il ‘Web Summit 2020. Queste le dichiarazioni dell’ex tecnico nerazzurro: “Sono orgoglioso che questo evento sia stato in Portogallo, ne vado fiero come portoghese che vive all’estero. Grazie mille per avermi dato questo riconoscimento, che ovviamente accetto”. Il primo ministro lusitano Antonio Costa, ha voluto dare la sua opinione sulle motivazioni della scelta dell’allenatore e ha detto: “Quest’anno abbiamo premiato José Mourinho, il ragazzo di Setúbal e appassionato di calcio, diventato uno degli allenatori più innovativi e talentuosi nella storia del gioco. Il dono più grande non sono i trofei, ma la convinzione e l’ispirazione data a una generazione di giovani, dimostrando che è possibile realizzare tutto con il lavoro, la dedizione e la fiducia nelle proprie capacità”.

Una descrizione che coglie in pieno tutta l’essenza dell’allenatore, che regalò alla squadra meneghina una stagione eccezionale come quella del 2009/10, che resterà indelebile.