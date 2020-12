Calciomercato Inter, Juventus bruciata | Colpo De Paul: i dettagli

Dalla Spagna rilanciano con forza l’ipotesi di un passaggio all’Inter di Rodrigo De Paul con tanto di sorpasso alla Juventus

Rodrigo De Paul ha ormai raggiunto la propria maturità calcistica con la maglia dell’Udinese e sembra pronto a fare il salto di qualità in un altro grande club europeo. In estate l’argentino è stato molto vicino all’addio ai bianconeri ed anche alla Serie A con una firma sfumata sul fotofinish con il Leeds di Marcelo Bielsa. Ecco quindi che per le prossime sessioni di mercato il numero 10 dell’Udinese è pronto a tornare in auge per i maggiori club italiani con Juventus e soprattutto Inter. Marotta e soci lo osservano infatti da tempo e questa volta potrebbero avere in tasca la giusta proposta. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinforzo per Conte | L’ostacolo è la Juventus

Calciomercato Inter, pronto l’assalto a De Paul: le cifre

L’Inter di Antonio Conte è pronta a sferrare l’assalto decisivo a De Paul come evidenziato da ‘Todofichajes.com’ che pone i nerazzurri in pole position con sorpasso sulla stessa Juventus. Stando al portale iberico la società di Suning sarebbe disposta a versare i 35 milioni di euro richiesti dall’Udinese per il polivalente centrocampista argentino nel mercato invernale.

LEGGI ANCHE >>> Inter, tifosi contro Conte | ‘Rovinerà anche lui’

L’Inter potrebbe nel caso andare a studiare un trasferimento in prestito oneroso più diritto di riscatto che diventerebbe una sorta di obbligo mascherato. Per quanto concerne la cifra del prestito potrebbe aggirarsi sui 3/4 milioni derivanti dal possibile risparmio dell’ingaggio di Eriksen grazie alla cessione dello stesso danese, anche in prestito.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, niente scambio con Eriksen | Arriva il rinnovo