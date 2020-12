Calciomercato Inter: a gennaio un giocatore tanto amato dai tifosi nerazzurri potrebbe lasciare Milano. I dettagli dell’operazione shock

l’Inter, con Marotta e soci, è sempre vigile sul mercato. I nerazzurri puntano molti obiettivi nella sessione di gennaio per cercare di rinforzare la rosa della ‘Beneamata’. Spesso, però, può capitare di fare degli affari anche in uscita con gli occhi dei top club che vanno a finire sui migliori giocatori del ‘Biscione’: è il caso del Barcellona che pensa a Milan Skriniar per gennaio.

Calciomercato Inter, primo regalo di Laporta: ecco Skriniar

Secondo il ‘Don Balon’, Joan Laporta, ex Presidente del Barcellona che si è ricandidato per tornare a capo dei ‘Blaugrana’, ha assicurato nuovi colpi per far tornare i catalani grandi sia in Spagna che in Europa. Uno di questi, secondo il portale spagnolo, è Milan Skriniar. Il ‘Barça’ deve correre ai ripari in difesa per sostituire l’infortunato Pique – possibile il ritorno di Eric Garcia nella stessa sessione invernale di calciomercato – e proprio per questo sta pensando al super colpo. L’Inter chiede 50 milioni di euro per il giocatore, cifra che la società iberica sarebbe disposta ad investire sul centrale slovacco. Le elezioni per eleggere il nuovo presidente si terranno a gennaio, mese in cui Laporta cercherà di esaudire tutti i desideri di Koeman.

