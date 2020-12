Inter, ‘incubo’ biscotto | il precedente fa tremare Conte

Inter: la possibilità di subire un’eliminazione bruciante all’ultima giornata di Champions League è possibile. Scopriamo cosa può accadere

L’Inter e quell’incubo chiamato biscotto. Secondo ‘Bild’, nota redazione tedesca, dal Borussia Moenchengladbach (1°) ai nerazzurri (4°), tutte le squadre del Gruppo B di Champions League potrebbe approdare agli ottavi di finale. Alla squadra allenata da Marco Rose basterebbe un pareggio contro il Real Madrid, e andrebbe bene anche agli uomini di Zidane in virtù del vantaggio sulla ‘Beneamata’ negli scontri diretti.

Inter, devi tifare per il fair play: c’è già stato un biscotto nel calcio

Come detto, i nerazzurri rischiano di subire un’eliminazione davvero bruciante tra meno di una settimana. ‘Bild’ lo ricorda:

“La vergogna di Gijon si potrebbe ripetere. Nel 1982, in occasione dei Mondiali, Germania e Austria si misero d’accordo e, così facendo, passarono entrambe il turno. Per gli amanti del fairplay, l’Inter non dovrebbe passare in vantaggio subito perché, in caso contrario, ‘Blancos’ e Borussia potrebbero accordarsi per un pareggio. Atteggiamento che però nessuno dei due club ha intenzione di portare avanti”.

Il biscotto, quindi, non è impossibile. Ma entrambe le squadre proveranno a vincere il match, soprattutto il Real Madrid di Zinedine Zidane che rischia seriamente di essere esonerato dalle ‘Merengues’.