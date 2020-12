Calciomercato Inter, colpo a centrocampo | Scambio e ‘scippo’ alla Juve

L’Inter proverà a mettere a segno un colpo a centrocampo nel prossimo calciomercato di gennaio. Una pista in Serie A può prendere il sopravvento

L’Inter dovrebbe essere una delle maggiori protagoniste del prossimo calciomercato di gennaio. Già perché indiscrezioni danno il club nerazzurro intenzionato a muoversi in maniera concreta per regalare ad Antonio Conte i rinforzi richiesti. Per quanto riguarda il centrocampo, restano alte le quotazioni di Paredes del Paris Saint-Germain, con l’argentino che potrebbe arrivare nell’ambito di uno scambio con Eriksen. Un po’ in calo quelle di Xhaka dell’Arsenal, del quale si parla sempre in ottica ‘baratto’ con il danese ormai totalmente fuori il progetto interista. Tra i due litiganti, però, il terzo ‘gode’. Il terzo è Rodrigo De Paul, le cui quotazioni sono invece in netta ascesa.

Calciomercato Inter, Pinamonti ‘carta’ per De Paul: le ultime

De Paul è stato a un passo dai nerazzurri un anno e mezzo fa. A far saltare l’affare è stato di fatto proprio il tecnico salentino, che per la mediana voleva al tempo calciatori con caratteristiche differenti. Ora, a quanto pare, ha fatto retromarcia anche perché nel frattempo il numero dieci dell’Udinese è cresciuto molto diventando un centrocampista pressoché ‘totale’. Gli ostacoli sono due: il prezzo fissato dalla famiglia Pozzo, circa 35 milioni di euro, e la folta concorrenza che comprende Juventus e Milan. Secondo ‘Tuttosport’ Marotta e soci potrebbero spuntarla inserendo nell’operazione il cartellino di Andrea Pinamonti, fin qui poco impiegato da Conte e stimato a Udine. La partenza del classe ’99 ‘obbligherebbe’ poi Suning a prendere un’altra punta, magari quel Giroud tanto desiderato dal proprio allenatore. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI.

