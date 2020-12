Calciomercato Inter, offerta monstre per Lukaku | Affare da 115 milioni

Dall’Inghilterra continuano a rimbalzare le voci relative al futuro di Romelu Lukaku con Guardiola che lo vorrebbe al City

Stagione fin qui da incorniciare a livello personale per Romelu Lukaku, che piccolo infortunio a parte sta mantenendo medie realizzative clamorose. Un impatto devastante anche in Champions League dove in settimana ha deciso con una bella doppietta la gara da dentro o fuori contro il Borussia Moenchengladbach. Un exploit con la maglia dell’Inter, dopo l’avventura dai due volti in Premier allo United, che sembra aver riacceso proprio l’amore di squadre inglesi nei suoi confronti. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Lukaku devastante: maxi offerta da Guardiola

Dall’Inghilterra continuano a rimbalzare dunque voci sulla voglia di Pep Guardiola di mettere le mani su Romelu Lukaku come possibile erede del Kun Aguero. Dopo il no dell’Inter la scorsa estate, il Manchester City potrebbe tornare alla carica a fine stagione con una super proposta. Sul piatto 60 milioni più il cartellino di Gabriel Jesus, attaccante brasiliano che piace molto all’Inter e valutato circa 55 milioni per complessivi 115.

Per convincere il belga il City mettere a disposizione un raddoppio di ingaggio con un contratto da 15 milioni più bonus. L’Inter fa muro e non vuole cederlo ma dovrà comunque adeguare lo stipendio di Lukaku.

