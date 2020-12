Calciomercato Inter, derby d’Italia sul mercato | I dettagli

Calciomercato Inter: sul mercato si prospetta una grande sfida tra nerazzurri e Juventus per un super colpo a zero. I dettagli

Dopo l’ennesima prova di continuità mostrata dall’Inter, terza vittoria consecutiva tra campionato e Champions League, i nerazzurri sono pronti a dare il massimo anche sul mercato. Marotta e colleghi stanno cercando di riportare la ‘Beneamata’ ad essere un top club ma per farlo c’è bisogno anche dei giocatori giusti. In Angel Di Maria, l’ad interista ha trovato il colpo perfetto da sferrare.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, clamoroso: “Cristiano Ronaldo poteva andare all’Inter per 3,5 milioni”

Calciomercato Inter, una poltrona per due per Di Maria

Secondo la nota redazione francese ‘L’Equipe’, Angel Di Maria avrebbe intenzione di rimanere al Psg. La trattativa per rinnovare il contratto all’asso sudamericano, che scade nel 2021, è però in una fase critica. Il giocatore avrebbe chiesto un prolungamento di almeno altri due anni. Il ds dei parigini, Leonardo, avrebbe fatto una proposta ufficiale ma diminuendo l’attuale ingaggio di Di Maria.

Proprio per questo, Inter e Juventus sarebbero pronte ad inserirsi per cercare di strappare al club francese il Nazionale argentino a zero. I nerazzurri vogliono unire più tasselli possibili per creare una squadra finalmente vincente abbinando qualità ed esperienza nella rosa della ‘Beneamata’, mentre i bianconeri non sono nuovi a questi colpi di mercato. Ennesimo derby all’orizzonte, questa volta non in campo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE: