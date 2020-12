Si infiamma l’asse di mercato tra Inter e Monza anche in ottica futura. In caso di promozione in Serie A dei brianzoli potrebbe finire in biancorosso Nainggolan

Non è stata fin qui indimenticabile la seconda avventura all’Inter di Radja Nainggolan. Il belga è rimasto alla corte di Conte per forza di cose visto il mancato accordo per una nuova avventura a Cagliari dove tanto bene aveva fatto lo scorso anno. Poche apparizioni da comprimario fin qui per il mediano nerazzurro che è in attesa di scoprire il suo reale destino tra gennaio e soprattutto giugno. A fine stagione potrebbe infatti profilarsi all’orizzonte una nuova ipotesi. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, assalto a Conte | “Con lui si vince”

Calciomercato Inter, asse col Monza: affare Nainggolan per il futuro

In caso di promozione in Serie A del Monza del duo Galliani-Berlusconi potrebbe infiammarsi nuovamente l’asse di mercato con l’Inter già esplorato nei mesi scorsi. Con i brianzoli è infatti nata una sorta di alleanza che potrebbe partorire un affare importante.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, indispensabile per Conte | Firma da 22 milioni

Nello specifico Nainggolan è in scadenza nel 2022, e a giugno il suo valore sarà sui 6 milioni di euro circa. Nel caso Inter e Monza potrebbero trovare un accordo con il belga – a patto che a gennaio non vada via – che eventualmente dovrebbe spalmare il suo ingaggio da circa 4-4,5 milioni su un paio d’anni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo a centrocampo | Scambio e ‘scippo’ alla Juve