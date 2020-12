Calciomercato Inter, indispensabile per Conte | Firma da 22 milioni

By

Calciomercato Inter, Conte ha bloccato la sua cessione e ora si studia il rinnovo. Parliamo di Gagliardini, l’equilibratore nerazzurro

Forse è il giocatore più importante dell’Inter, dopo ovviamente Romelu Lukaku. Parliamo di Roberto Gagliardini, di fatto l’unico vero incontrista presente nella rosa, che Conte ritiene importante se non fondamentale per consentire alla squadra di avere equilibrio. Non a caso il tecnico ha, probabilmente più volte, bloccato la sua cessione nelle ultime sessioni di calciomercato. Il centrocampista bergamasco è rimasto alla fine a Milano convincendo anche i più scettici e critici, diventando un elemento quasi insostituibile.

Calciomercato Inter, Gagliardini verso il rinnovo: i dettagli

Gagliardini non lascia, non ha lasciato, e ora è pronto a raddoppiare. In realtà, stando a ‘La Gazzetta dello Sport’, è proprio l’Inter disposta e intenzionata a ‘blindarlo’ con un nuovo contratto. L’attuale scade nel giugno 2023, Marotta e soci vorrebbero allungarlo fino al giugno 2025. Ovviamente ci sarà il ritocco al rialzo dell’ingaggio, possibile il passaggio dall’odierno milione e mezzo a 2,5-2,8 milioni. Complessiviamente, la firma di Gagliardini su un nuovo accordo equivarrebbe a un investimento lordo di circa 22 milioni di euro.

