Tra pochi giorni, l’Inter scoprirà il suo futuro europeo. Tra preoccupazione per un possibile biscotto tra Real Madrid e Borussia Moenchengladbach e uno Shakhtar Donetsk lanciatissimo che non verrà di certo a Milano per farsi una passerella nell’iconico stadio ‘San Siro’, il passaggio del turno per i nerazzurri dipende da tanti fattori che devono intrecciarsi fra loro. Prima di analizzare la possibile qualificazione o eliminazione della squadra allenata da Antonio Conte, riscopriamo i rivali ucraini.

Inter-Shakhtar Donetsk: scopriamo il momento degli ucraini

L’Inter, ferma a 5 punti dopo la bella e sofferta vittoria in casa del Borussia Moenchengladbach (2-3), si appresta a scoprire il suo destino contro lo Shakhtar Donetsk mercoledì alle ore 21. Ma, al di là dell’ipotesi biscotto, non sarà un match così semplice. Gli ucraini, allenati da Luis Castro, si trovano in un momento davvero positivo. In campionato sono a soli 3 punti dalla capolista Dinamo Kiev mentre in Champions League, a parte le clamorose batoste contro il Borussia M’Gladbach di Marco Rose (0-6 e 4-0), hanno pareggiato contro i nerazzurri (0-0) e vinto ben due volte contro il Real Madrid (2-3 e 2-0) e con 7 punti nel girone sono davanti proprio ai ‘Blancos’. Lo Shakhtar Donetsk arriverà quindi a giocarsi la qualificazione in un match pieno di tensione… Per la ‘Beneamata’: Nelle ultime 2 partecipazioni alla coppa dalle grandi orecchie, infatti, l’Inter ha sempre fallito l’accesso agli ottavi di finale all’ultima giornata.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Trubin, Dodo, Bondar, Stepanenko, Vitao, Matviyenko, Kovalenko, Teté, Marlos, Taison, Moraes. All.: Luis Castro.

