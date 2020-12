Calciomercato Inter, Belotti nel mirino | Cairo esce allo scoperto

Andrea Belotti è uno dei bomber presenti sul taccuino della dirigenza dell’Inter. Piace a Conte, ma il presidente del Torino non intende privarsene

Tra gennaio e la prossima estate, l’Inter rinforzerà il proprio reparto avanzato con almeno un’altra prima punta. Sulla lista della dirigenza nerazzurra figura, da tempo, anche Andrea Belotti, seppur per diversi motivi il bomber del Torino non rappresenti la prima scelta. Intervenuto a ‘RadioRai’, il presidente dei granata Urbano Cairo ha comunque blindato il suo capitano confermando che nella scorsa estate più di qualche club ha provato a prenderlo: “Si sono fatte avanti delle squadre e confermo la mia intenzione di dire di no a qualsiasi offerta. Anzi a breve inizieremo a parlare con lui del prolungamento di contratto. Il nostro capitano incarna in pieno tutti i valori del ‘Toro’ e vogliamo assolutamente tenercelo stretto e a lungo”. Per tutte le altre news di calciomercato sull’Inter CLICCA QUI.