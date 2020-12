Calciomercato Inter, affare Marcos Paulo | Le ultime di InterLive

Le informazioni raccolte da Interlive.it in merito al possibile arrivo all’Inter del giovanissimo talento del Fluminense Marcos Paulo

E’ di alcune ore fa la notizia secondo cui l’Inter è in pole per il giovanissimo talento del Fluminense, ovvero Marcos Paulo. Parliamo di un attaccante, nello specifico di un esterno/seconda o prima punta – solo questo possiamo dire su di lui perché non ci va di fare i (finti) fenomeni facendo credere di saperne vita, morte e miracoli – con il contratto in scadenza nel giugno 2021. Si tratta, quindi, di un potenziale affare a costo zero.

Calciomercato Inter, Marcos Paulo a zero: le ultime di InterLive

Secondo le informazioni raccolte da Interlive.it, al momento il club nerazzurro è una delle ‘possibilità’ per il futuro del ragazzo, che ha passaporto portoghese e quindi è comunitario, ma appunto non l’unica al vaglio di famiglia ed entourage. Tradotto: non risulta che sia tutto fatto, anzi è tutto da vedere se Marotta e soci saranno disposti ad esaudire le richieste dei suoi procuratori e degli intermediari coinvolti nell’operazione. Richieste, come riportato stamane dal ‘Corriere dello Sport’, piuttosto elevate. Autore di 3 gol e 4 assist da febbraio ad oggi, non grandi numeri insomma, il classe 2001 è già stato proposto ad altri club italiani, Roma compresa, nell’ultimo anno e mezzo. Nel suo contratto con la società di Rio de Janeiro sarebbe presente una clausola da 45 milioni di euro.

