Due giorni alla decisiva sfida di Champions Inter-Shakhtar, Conte in ansia perché uno dei suoi fedelissimi potrebbe non farcela. Le ultime da Appiano

In casa Inter cresce l’attesa per la decisiva gara di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Ricordiamo che per qualificarsi agli ottavi alla squadra nerazzurra non basta vincere contro gli ucraini, ma anche un risultato di non parità tra Real e Borussia Moenchengladbach che si sfideranno in contemporanea in quel di Madrid. Il rischio ‘biscotto’ esiste, specie se Lukaku e compagni dovessero chiudere subito la pratica al ‘Meazza’. Staremo a vedere, intanto Antonio Conte è in ‘ansia’ soprattutto perché uno dei suoi fedelissimi potrebbe non farcela per la gara di mercoledì sera.

Inter-Shakhtar, Vidal rischia di non farcela. Oggi giornata decisiva

Parliamo di Arturo Vidal, che sabato col Bologna ha chiesto il cambio per un fastidio al flessore della coscia sinistra. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, il cileno sarà visitato quest’oggi dallo staff medico interista per capire se il dolore è passato o se occorre fare degli accertamenti per verificare nel dettaglio l’entità del guaio fisico. Con l’eventuale forfait di Vidal, out già col Borussia causa squalifica e autore fin qui di una Champions disastrosa, Conte avrebbe di fatto a disposizione solo tre centrocampisti, Gagliardini, Barella e Brozovic. Dal conteggio si escludono Nainggolan, ancora indisponibile e Sensi, con quest’ultimo non ritenuto ancora pronto per una maglia da titolare. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

