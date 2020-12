Calciomercato Inter, Pogba ‘regalo’ Scudetto | L’annuncio di Raiola

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il nome di Paul Pogba, uno sogno forse non così impossibile. Annuncio clamoroso di Mino Raiola

Ci sbilanciamo: Paul Pogba ‘regalo’ Scudetto. Del resto l’Inter è da tempo a caccia di un grande centrocampista e il francese è una ‘creatura’ di Beppe Marotta. Fu l’Ad nerazzurro, ai tempi alla Juventus, a portarlo in Italia non spendendo nulla per il cartellino. L’accordo con Raiola fu decisivo in tal senso e scatenò l’ira di ‘Sir’ Alex Ferguson, poi il classe ’93 venne rivenduto quattro anni dopo proprio al club inglese per circa 100 milioni di euro. Dal prezzo escludiamo le commissioni per lo stesso potente agente, che oggi a ‘Tuttosport’ ha annunciato la conclusione del matrimonio coi ‘Red Devils’. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, colpaccio Pogba. Raiola: “Con il Manchester United è finita”

Pogba-United, è finita. Raiola dixit: “Meglio parlar chiaro, guardare avanti e non perdere tempo a cercare colpevoli: Paul al Manchester United è infelice, non riesce più a esprimersi come vorrebbe e come ci si attende da lui. Lui deve cambiare squadra, deve cambiare aria – le sue parole a ‘Tuttosport’ – Ha un contratto che scadrà fra un anno e mezzo, nel giugno 2022, ma la soluzione credo migliore per le parti sia quella della cessione nel prossimo mercato. Altrimenti il club di Old Trafford, con cui i rapporti sono ottimi, sa bene che rischierebbe di perderlo a parametro zero, dato che per il momento non è intenzione del giocatore prolungare il contratto. Se qualcuno non lo capisce, ergo capisce poco niente di calcio. In ogni caso addossino pure tutta la colpa a me se la prossima estate Paul se ne andrà“.

L’Inter vanta un eccellente rapporto con il Manchester United che potrebbe sfruttare a proprio vantaggio per battere la concorrenza di Juventus (che per l’intermediario Reggiani, intervenuto a CMIT TV, sarebbe nettamente avanti) e Manchester United. Ovviamente, però, sarà fondamentale la volontà di Pogba, la cui valutazione a giugno potrebbe non andare oltre i 60 milioni di euro.