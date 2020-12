Le ultime news sulla Champions League mettono in evidenza il nome dell’arbitro che dirigerà la sfida Inter-Shakhtar in programma mercoledì sera al ‘Meazza’

Sono stati designati gli arbitri della sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Il match Inter-Shakhtar Donetsk, in programma mercoledì sera allo stadio ‘Meazza’, è stato affidato allo sloveno Slavko Vincic. Il 41enne fischietto di Maribor sarà assistito dai connazionali Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic e Rade Obrenovic, quest’ultimo nelle vesti di quarto uomo. In sala Var ci sarà invece il polacco Pawel Gil, il quale sarà assistito da Jure Praprotinik. L’unico precedente di Vincic coi nerazzurri risale alla stagione 2014/2015, nella gara col Saint-Etienne terminata 1-1 (l’allenatore era Mazzarri, ndr) e valevole per l’ultima giornata della fase a gironi di Europa League. Due, invece, quelli con lo Shakhtar: con lui direttore di gara, la formazione ucraina ha ottenuto un pareggio, l’anno scorso in Champions contro il Manchester City, e un ko ai supplementari in Europa League contro il Celta Vigo.

