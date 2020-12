Calciomercato Inter: secondo le ultime indiscrezioni, un’altra squadra sarebbe pronta ad ingaggiare Massimiliano Allegri. I dettagli

Mentre l’Inter si appresta a disputare la partita più importante della stagione, questa sera alle ore 21 contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League, i nerazzurri pensano anche al futuro e, in particolare, al dopo Antonio Conte sulla panchina della ‘Beneamata’. In caso di addio del tecnico leccese, infatti, il principale sostituto dell’ex allenatore del Chelsea, sarebbe Massimiliano Allegri che, però, potrebbe trovarsi in anticipo un’altra destinazione.

Calciomercato Inter, niente Allegri: destinazione Inghilterra

Secondo ‘Calciomercato.it’, Massimiliano Allegri, dopo l’addio alla Juventus, potrebbe tornare ad allenare. L’Arsenal di Mikel Arteta non sta ottenendo risultati positivi in questa stagione e così potrebbe pensare di ingaggiare proprio il tecnico livornese. Edu Gaspar, direttore tecnico dei ‘Gunners’, avrebbe proposto ad Allegri di guidare il club londinese a partire da questa stagione travagliata per poi puntare a tornare al top dalla prossima. Sull’ex allenatore bianconero, comunque, ci sono anche Manchester United, Psg e Inter (in pole) che ci pensa per il dopo Conte.

