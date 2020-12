Calciomercato Inter, è fatta per il rinnovo | Annuncio ufficiale

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il nome di un giovane talento nerazzurro fresco di rinnovo contrattuale col club targato Suning

In attesa dei big, per Stefan de Vrij ci siamo quasi come ha annunciato ieri Mino Raiola, l’Inter blinda i suoi giovani talenti. E’ ufficiale il rinnovo del contratto di David Wieser, centrocampista di soli 18 anni della Primavera di mister Madonna che Antonio Conte si è portato in panchina lo scorso 22 novembre in occasione della sfida col Torino vinta poi in rimonta 4-2. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Wieser prolunga il contratto: l’annuncio della sua agenzia

L’ufficialità del rinnovo di Wieser, con ‘mistero’ sulla data di scadenza, è arrivata dall’agenzia che rappresenta il classe 2002 di Vipiteno, ovvero la ‘TMP Soccer’ che cura tra l’altro gli interessi di Darmian e Alessandro Bastoni (pure lui prossimo al prolungamento). “Rinnovo contrattuale per David Wieser! – recita il post su Instagram, vedi in basso – ll centrocampista classe 2002 dal sangue brasileiro, prelevato dal Suedtirol nel 2017 e cresciuto nelle giovanili dell’Inter, rinnova il suo contratto con i nerazzurri”.