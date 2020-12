Champions, Inter-Shakhtar | Le formazioni Ufficiali

Da Lukaku a Solomon, ecco le formazioni ufficiali della sfida Inter-Shakhtar valevole per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League

Sono ufficiali le formazioni di Inter-Shakhtar. Confermate le indiscrezioni delle ultimissime ore: c’è Barella in campo dal primo minuto, quindi ennesima esclusione per Eriksen. Il resto tutto come previsto, Hakimi e Young sulle fasce, Lautaro Martinez e Lukaku in attacco. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI. Ucraini col 4-2-3-1 ma di fatto senza una vera prima punta: Taison il terminale, almeno sulla carta, supportato dal trio composto da Tete, Marlos e Maycon. Arbitra lo sloveno Vincic.

Formazioni Ufficiali Inter-Shakhtar

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro. All.: Conte

Shakhtar (4-2-3-1): Trubin; Dodo, Bondar, Vitao, Matvienko; Stepanenko, Kovalenko; Tete, Marlos, Maycon; Taison. All.: Castro

Arbitro: Vincic (SLO)