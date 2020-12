Eriksen: media francesi informano che il Psg vuole sempre il danese

Inter, il Psg continua a pressare il club meneghino per avere Christian Eriksen. La stampa francese ha confermato ulteriormente questa situazione e vista l’eliminazione della squadra di Antonio Conte da tutte le competizioni europee il sacrificio del danese potrebbe essere utile per fare mercato

INTER ERIKSEN PSG/ L’eliminazione della squadra di Antonio Conte dalle coppe europee mette in grave difficoltà sia Beppe Marotta che Piero Ausilio in vista del calciomercato di gennaio. Il mancato introito dovuto all’eventuale passaggio in Champions League non solo toglie delle risorse economiche da poter utilizzare, ma rende la squadra meneghina meno appetibile dai possibili giocatori che potrebbero essere utili per il progetto nerazzurro. Inoltre anche gli stessi calciatori della rosa, potrebbero avere un motivo di più per chiedere di lasciare il club milanese, per la mancanza di possibilità di giocare le coppe europee. In questo scenario sicuramente non apocalittico, ma certamente negativo, si inserisce il continuo interesse da parte del Psg per Christian Eriksen.

Come ha spiegato la stampa francese, il club parigino continua a pressare il club meneghino per avere il calciatore danese e, vista la situazione, la cessione dell’ex Tottenham, che non ha trovato il giusto feeling con il tecnico Antonio Conte, potrebbe essere utile per finanziare il mercato di gennaio nerazzurro.