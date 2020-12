Gagliardini: “In campionato arriviamo da tre vittorie importanti e vogliamo continuare così”

Inter-Shakhtar 0-0, il centrocampista Roberto Gagliardini ha voluto dare la sua opinione dopo il pareggio con la squadra ucraina che ha messo fuori dalle competizioni europee la formazione di Antonio Conte

INTER-SHAKHTAR GAGLIARDINI/ Il centrocampista dell’Inter Roberto Gagliardini al termine della deludente partita di Champions League, che ha visto la squadra di Antonio Conte pareggiare nuovamente 0-0 con lo Shakhtar Donetsk e quindi terminare il girone all’ultimo posto, che la elimina contemporaneamente sia dalla massima competizione europea che dall’Europa League, è stato intervistato da InterTV. Queste le sue parole dopo l’incontro: “C’è grande amarezza, purtroppo siamo fuori dalla Champions. Da quando è arrivato Conte, molte squadre ci temono e cambiano modulo, cercando di aspettarci e ripartire. Questo è senz’altro motivo di orgoglio, vuol dire che mettiamo paura. Poi ovviamente ci rendono anche la vita più difficile perché è più difficile trovare spazi per segnare. Ora dobbiamo subito pensare al Cagliari, in campionato arriviamo da tre vittorie importanti e vogliamo continuare così”.

La partita di domenica alle 12.30 alla Sardegna Arena di Cagliari contro la formazione di casa, sarà una prova importante per la formazione nerazzurra, sia per mantenere il secondo posto in campionato, sia per non perdere terreno dai cugini che per il momento, non sembrano troppo intenzionati a rallentare.