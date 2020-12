Inter, non c’è pace per Conte | “C’è stata una discussione”

Serata da dimenticare per l’Inter, eliminata ancora una volta alla fase a gironi di Champions League. Spunta la grana Perisic

La clamorosa eliminazione dalla Champions con l’ultimo posto nel girone porta con se strascichi molto importanti in casa Inter. Pari per 0-0 contro lo Shakhtar che estromesse la compagine allenata da Antonio Conte dalla massima competizione europea con annesse polemiche post partita che hanno visto il tecnico nerazzurro in prima fila sul banco degli imputati. In merito alla debacle di ieri va inoltre registrato un clamoroso retroscena riferito da Ilario Digiovambattista ai microfoni di ‘Radio Radio’. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Inter, l’inutile esonero di Conte

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, affare Marcos Paulo | Le ultime di InterLive

Inter, cocente eliminazione dalla Champions: c’è anche la grana Perisic

“Mi dicono che ci sia stata una discussione tra Perisic e alcuni giocatori, tra cui Handanovic“, ha detto il noto giornalista a ‘Radio Radio’, per poi concludere ancora “gli hanno rimproverato di essere entrato in campo molle e svogliato”.

LEGGI ANCHE >>> Inter fuori dalla Champions (e dall’Europa) | La decisione di Suning

Dito puntato quindi nei confronti dell’esterno croato rientrato dopo l’esperienza al Bayern che ieri ha giocato da subentrato la fase conclusiva della sfida contro lo Shakhtar. Spunta quindi anche la grana Perisic da risolvere per un Conte che dovrà fare i conti con una situazione estremamente delicata e che necessita una risposta immediata già nella prossima gara di campionato.