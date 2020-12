Paganin: ”Conte ha grossi limiti, atteggiamento sbagliato”

Paganin: ”Conte ha grossi limiti, atteggiamento sbagliato”

A ‘TMW Radio’, Antonio Paganin ha commentato l’eliminazione dell’Inter: “Come ha detto Capello, Conte non ha un piano B. Sono del parere che deve dare delle spiegazioni alla stampa nel post partita, a prescindere dallo stato d’animo del momento. I tifosi lo pretendono, lui a livello comunicativo non è all’altezza della situazione. Sappiamo tutti che è un bravo allenatore ma per diventare grande ce ne passa. Le risposte che ha dato a Capello e Billò devono far riflettere, l’atteggiamento non è accettabile. Così come gli alibi. Il girone sicuramente non era facile ma gli arbitri e il var non possono giustificare l’ennesimo flop. A lui manca la lettura della partita, fa fatica a cambiare in corsa e questo è un grosso limite. Anche ieri sera i cambi sono stati tardivi” ha concluso.

