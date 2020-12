Calciomercato Inter, nuovo colpo ‘alla Barella’ | Ostacolo Juventus

Nella prossima estate l’Inter farà cambiamenti importanti a centrocampo. Nei piani ci sarebbe l’acquisto di un altro giovane centrocampista italiano

Non si può negare l’evidenza, Nicolò Barella è stato un acquisto azzeccatissimo. Oggi la mezz’ala sarda, il ‘polmone’ della squadra di Conte, è tra i migliori se non il migliore in Italia nel suo ruolo e uno dei migliori giovani centrocampisti a livello internazionale. Costato poco più di 40 milioni di euro bonus compresi, il classe ’97 è già ambito da grandissimi club stranieri ma l’Inter non ha alcuna intenzione di privarsene. Anzi, nuove indiscrezioni sostengono che il club nerazzurro voglia affiancargli un altro talento nostrano.

Calciomercato Inter, obiettivo Castrovilli: soldi e giocatore per battere la Juventus

Nei piani della dirigenza di viale della Liberazione c’è un rinnovamento importante del centrocampo, naturalmente da mettere in pratica nel prossimo calciomercato estivo. Stando alle ultime voci, che rilanciano di fatto quelle di alcuni mesi fa, tra gli obiettivi risulta esserci Gaetano Castrovilli, uno dei pezzi più pregiati della Fiorentina ora targata di nuovo Prandelli. Per la mezz’ala pugliese, classe ’97 come Barella, l’ostacolo più grosso è rappresentato dalla Juventus, che peraltro con l’operazione Chiesa sembra aver avviato un dialogo proficuo con la società di Commisso. L’idea dell’Inter, almeno iniziale, potrebbe essere quella di uno scambio con Stefano Sensi, che addirittura starebbe meditando l’addio non sopportando più i duri allenamenti di Conte, più un conguaglio di circa 15 milioni.

Si sa, però, che la Fiorentina non vuol privarsene se non per una proposta da almeno 50 milioni. Ecco allora che il cash nerazzurro potrebbe salire fino a una ventina di milioni, considerato che il valore di Sensi si attesta sui 25 milioni. Staremo a vedere.