A gennaio l’Inter dovrà fare anche i conti con diversi affari in uscita: da Nainggolan a Eriksen. Cambiamenti a centrocampo

Non solo affari in entrata per l’Inter ma anche in uscita. La dirigenza nerazzurra infatti dovrà approfittare del calciomercato di gennaio per andare a puntellare la rosa di Antonio Conte, cedendo però quei calciatori al momento ai margini dell’attuale progetto e vogliosi quindi di intraprendere nuove avventure. Marotta e soci concentreranno il proprio sguardo in particolar modo sul centrocampo dove c’è abbondanza nelle scelte. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, in tre con la valigia pronta: le cifre

Sono tre i centrocampisti pronti a salutare l’Inter a gennaio. In primis sicuramente Matias Vecino, quasi sempre ai box e fuori dalle idee di Conte. 10 milioni tra prestito e riscatto oppure con uno scambio alla pari, magari con il Napoli per arrivare a Milik. Con l’addio dell’uruguaiano verrebbe risparmiati anche 2 milioni di ingaggio.

Limpida anche la situazione di Nainggolan per un totale di 9 milioni tra prestito e riscatto col Cagliari pronto a riabbracciarlo: anche in questo caso 2 milioni di ingaggio circa da risparmiare. Chiude il quadro infine Eriksen che l’Inter vorrebbe salutare a gennaio per un valore di 30 milioni con scambio o in alternativa prestito oneroso con diritto a Psg o Arsenal. Per lui sarebbero invece 3 i milioni di ingaggio risparmiati.

Tra cartellini e risparmio di ingaggi sarebbe un giro di affari da 54 milioni.