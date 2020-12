Balzaretti: “Lukaku è un attaccante che fa tanto volume di gioco, e a cui Conte chiede tanto”

Inter, l’ex difensore Federico Balzaretti ha provato a difendere Romelu Lukaku, ‘accusato’ di non essere spesso decisivo nelle partite importate. L’ex giocatore ha sottolineato il gran lavoro che svolge in campo il calciatore belga

INTER BALZARETTI SU LUKAKU/ L’ex difensore Federico Balzaretti, ora commentatore per Dazn, ha voluto dare il suo parere su Romelu Lukaku. L’ex giocatore dopo aver definito l’attaccante belga lo Shaquille O’Neal del calcio, ha tentato di spiegare in cosa il calciatore nerazzurro deve necessariamente migliorare. Dopo il pessimo pareggio a reti inviolate contro lo Shakhtar Donetsk, che ha eliminato la squadra di Antonio Conte non solo dagli ottavi di Champions ma anche dall’Europa League, le critiche verso il giocatore non sono mancate, con una predisposizione verso il fatto che nelle partite importanti spesso non sia decisivo. Per tutte le altre news sui nerazzurri clicca QUI.

Queste le parole di Balzaretti che ha provato a difenderlo e ha detto: “E’ un attaccante che fa tanto volume di gioco, che si sacrifica e a cui Conte chiede tanto. Tutto questo lo porta a essere non sempre lucido nelle scelte e sotto porta nei momenti decisivi. E questa è una cosa che pesa tantissimo per un attaccante. Se ti capita un’occasione al 90′, devi essere fresco mentalmente. Il suo prossimo step deve essere lo scegliere i momenti in cui fare male agli avversari“.