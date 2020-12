Giordano: “Vorrei sapere perché Antonio Conte mette sempre solo alla fine Eriksen”

Inter, l’ex attaccante Bruno Giordano non le ha mandate a dire e ha voluto difendere a spada tratta Christian Eriksen facendo notare come Antonio Conte lo stia utilizzando pochissimo e solo per pochissimi minuti

INTER GIORDANO INTERVISTA/ L’ex attaccante Bruno Giordano, è stato intervistato da TuttoMercatoWeb Radio e ha dato il suo parere sull’Inter, partendo dall’eliminazione dalle coppe fino ad arrivare ad Antonio Conte e Christian Eriksen. Queste le sue dichiarazioni riguardanti il ‘teorico’ piano B della squadra nerazzurra: “No, perché non lo abbiamo visto. Ha continuato a giocare nello stesso modo, anche nel finale doveva spingere e non trovare equilibrio. Vorrei sapere perché mette sempre solo alla fine Eriksen. Perché vuole dimostrare che anche con lui non si vince? Anche l’altro giorno c’ha provato, mi sembra un giocatore di una professionalità unica”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma