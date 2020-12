Da Eriksen a Nandez, ecco le probabili formazioni della sfida Cagliari-Inter valevole per l’11° giornata del campionato italiano di Serie A

Dopo la batosta in Champions League, l’Inter dovrà affrontare il Cagliari in un match davvero insidioso. In difesa ballottaggio fra Skriniar e D’Ambrosio con il secondo favorito sul centrale slovacco, mentre de Vrij e Bastoni, molto probabilmente, verranno confermati. Cambieranno gli esterni con Darmian e Perisic dal 1′ mentre Barella dovrebbe rifiatare: grande opportunità per Christian Eriksen dopo la buona prova contro lo Shakhtar Donetsk. Titolari ancora Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Sarà 3-5-2. Per il Cagliari, invece, 4-2-3-1. Per la gioia di Eusebio Di Francesco, dovrebbe essere recuperato Nahitan Nandez. Per tutte le altre news sui nerazzurri clicca QUI.

Probabili formazioni Cagliari-Inter

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. All.: Antonio Conte CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Rog, Marin; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti. All.: Eusebio di Francesco.

Arbitro: Fabrizio Pasqua.