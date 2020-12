DIRETTA Serie A LIVE, Cagliari-Inter: la cronaca in tempo reale

L’undicesima giornata di Serie A mette di fronte Cagliari e Inter alla Sardegna Arena. La cronaca Live del match in Diretta

L’Inter fa visita al Cagliari nel lunch match domenicale valido per la undicesima giornata di Serie A. Da una parte i nerazzurri di Conte vogliono centrare la quarta vittoria consecutiva in campionato per riprendersi il secondo posto e voltare pagina dopo l’eliminazione dalla Champions. Dall’altra i rossoblu di Di Francesco vanno a caccia di un successo di prestigio per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Interlive.it vi offre la sfida del Mapei Stadium in tempo reale.