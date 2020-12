Serie A, dodicesima giornata | Designato l’arbitro di Inter-Napoli

Le ultime news Serie A evidenziano il nome dell’arbitro che dirigerà il big match Inter-Napoli in programma mercoledì sera allo stadio ‘Meazza’

Sono stati designati gli arbitri della dodicesima giornata di Serie A. In programma mercoledì sera allo stadio ‘Meazza’, il big match Inter-Napoli è stato assegnato a Davide Massa. Il 39enne fischietto della sezione di Imperia avrà come assistenti Meli e Alassio, quarto uomo sarà Fourneau, in sala Var Calvarese assistito da Del Giovane.

Inter-Napoli, il bilancio con Massa

In questa stagione ha già diretto la squadra di Conte nella vittoriosa gara in casa col Genoa dello scorso 24 ottobre. Sono venti in tutto i precedenti dei nerazzurri con Massa: il bilancio è positivo, 13 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Nel campionato in corso si tratterà invece della prima con la formazione di Gattuso. Anche gli azzurri vantano con lui venti precedenti, per un bilancio ancor più positivo fatto da 15 successi, 2 pareggi e 3 ko.