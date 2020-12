Sfuma Piatek: nerazzurri sorpassati, può sbarcare in Italia

La priorità dell’Inter sul mercato rimane l’attaccante. Con l’eliminazione dalla Champions e dal’Europa League, il desiderio di prendere un big svanisce in virtù delle restrizioni derivanti dai mancati introiti. Per questo la società farà in modo di trovare un elemento low cost lasciando perdere uno dei possibili obiettivi di mercato: si tratta di Piatek, ora possibile obiettivo di mercato della Fiorentina. I viola ci starebbero seriamente pensando per un ammontare complessivo di 18 milioni di euro da versare a giugno, dunque un prestito con obbligo di riscatto in estate.

