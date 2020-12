Calciomercato Inter, blitz Marotta | Paga clausola e ‘beffa’ la Juve

L’Inter prova a prendersi uno dei giovani talenti italiani più promettenti. Assalto di Marotta per cercare di anticipare la Juventus. Ecco tutti i dettagli

Non solo per quello di gennaio, Marotta è al lavoro anche per il calciomercato della prossima estate. Nel mirino dell’Ad nerazzurro c’è anche uno dei giovani talenti italiani più interessanti, vale a dire Nicolò Rovella. Il 19enne di Segrate si è messo in grossa evidenza proprio contro l’Inter, sia nella scorsa che in questa stagione, il suo contratto scade a giugno ma a meno di sorprese verrà rinnovato visto che né lui né il suo agente Riso vogliono fare uno ‘sgarbo’ a Preziosi. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, idea ‘Papu’ Gomez | Scambio con l’Atalanta

Calciomercato Inter, affondo Marotta per Rovella: i dettagli

Stando alle indiscrezioni del ‘Corriere dello Sport’, nel nuovo accordo sarà inserita una clausola risolutiva molto bassa, tra i 5 e gli 8 milioni di euro per consentire al centrocampista classe 2001 un’uscita facile. Marotta pronto a pagarla, a sferrare l’assalto decisivo per battere una volta per tutte la concorrenza della Juventus ma anche di diverse società straniere, tra cui la Dinamo Zagabria.