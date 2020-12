Assalto a Milinkovic Savic: pronti 120 milioni di euro, Marotta gelato

Il Real Madrid vuole prendere Milinkovic Savic. Le ultimissime riferiscono di un Perez agguerrito che vuole fare di tutto per prenderlo. Lotito chiede non meno di 120 milioni di euro, prezzo decisamente proibitivo che nessun club, al momento, intende spendere per il centrocampista. Il patron dei ‘blancos’ vorrebbe comunque tentarci ma a cifre ‘ragionevoli’, mentre per Marotta si tratta di un prezzo decisamente fuori budget.

