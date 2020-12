Inter: Kwadwo Asamoah è tornato a parlare dei nerazzurri e del suo addio alla ‘Beneamata’ in una lunga intervista. I dettagli

Intervistato a ‘BBC Sports Africa’, Kwadwo Asamoah ha trattato vari argomenti tornando a parlare anche del suo periodo all’Inter. Nessun rancore verso il ‘Biscione’ che, come spiega il calciatore africano, gli ha dato comunque tanto in 3 anni:

“Antonio Conte? Sono il tipo di ragazzo che non si lamenta anche se non gioco. Preferisco sostenere i miei compagni di squadra, perché voglio che la squadra vinca. Ovviamente vorrei giocare anch’io, ma non andrei a dare fastidio né andrei a chiedere al mio allenatore perché non mi lascia giocare. Preferisco spingere me stesso e sostenere la squadra”. Per tutte le altre news sui nerazzurri clicca QUI.

LEGGI ANCHE>>> Serie A, tredicesima giornata | Designato l’arbitro di Inter-Spezia

LEGGI ANCHE>>> Inter, Conte riporta al passato Gattuso | Il motivo è anche tattico