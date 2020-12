Serie A, tredicesima giornata | Designato l’arbitro di Inter-Spezia

Inter: svelato il nome dell’arbitro che dirigerà Inter-Spezia in programma domenica alle ore 15 valevole per la 13° giornata di campionato

Archiviato il big match vinto contro il Napoli, l’Inter pensa già al match di domenica pomeriggio (ore 15) contro lo Spezia di Vincenzo Italiano. Il direttore di gara della partita sarà Michael Fabbri. Il fischietto di Ravenna sarà assistito da Villa e Scatragli mentre il quarto uomo sarà Aureliano.

Al VAR ci saranno Valeri e De Meo. Inter e Spezia si sono affrontate in una sola occasione: in Coppa Italia nella stagione 1989/90. Finì 1-0 per i nerazzurri con rete decisiva di Jurgen Klinsmann. Per tutte le altre news sui nerazzurri clicca QUI.