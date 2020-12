Inter: Fabio Capello ha rilasciato alcune dichiarazioni dicendo la sua opinione sulla favorita in campionato e non solo. I dettagli

Ai microfoni di ‘Radio Deejay’, intervistato da Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni, Fabio Capello ha espresso la sua opinione sull’attuale campionato di Serie A e i suoi valori in campo che vedono ben sei squadre in 5 punti. Per tutte le altre news sui nerazzurri clicca QUI. Non manca poi una battuta sul cosiddetto ‘piano B’:

“Molto difficile parlare di una favorita, ma quella che mi ha impressionato di più è stata l’Atalanta: gioca partite da Champions League come abbiamo visto con la Juventus, ha una mentalità diversa rispetto alle altre”.

“L’Inter è in un momento solido, ma la seconda squadra migliore è il Napoli che dopo il ko di mercoledì sera può fare il ragionamento che feci io dopo una sconfitta a San Siro quando dissi ai miei giocatori che la mia Roma era da scudetto. Piano B? Domanda da direttore di giornale (ride ndr). Io avevo anche il C e il D, il piano B ce l’hanno tutti. Il lato B è essenziale: senza quello non vai da nessuna parte”.