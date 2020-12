Inter: quando Massimo Moratti salvò lo Spezia dal fallimento. I dettagli di un gesto tanto meraviglioso quanto comprensibile

L’Inter, domani allo stadio ‘San Siro’ alle ore 15, affronterà lo Spezia. Sfida non facile, dato che la squadra allenata da Vincenzo Italiano sta sorprendendo al primo anno della sua storia in Serie A, proponendo gioco e mostrando coraggio anche contro le rivali più agguerrite. Un aneddoto, comunque, lega i nerazzurri e le ‘Aquile’: il protagonista è Massimo Moratti. Per tutte le altre news sui nerazzurri clicca QUI.

Spezia, niente bancarotta: ci pensa l’Inter di Moratti

Un ricordo veramente speciale lega l’Inter allo Spezia. Le due compagini giocheranno domani allo stadio ‘San Siro’, ma un incrocio extra campo, ricordato anche da ‘Tuttosport’, aveva già fatto incrociare le strade della ‘Beneamata’ e delle ‘Aquile’. Massimo Moratti, infatti, salvò la compagine dalla bancarotta. Il sindaco della città di La Spezia e il presidente della Liguria chiesero una mano proprio all’ex presidente dei nerazzurri che non ci pensò due volte.

Tutto questo fu possibile grazie all’affetto che la famiglia Moratti provava per la città ligure, e i politici locali lo sapevano bene – in particolare con Le Grazie, frazione di Portovenere molto amata dalla madre di Massimo, Erminia. E così, come nelle migliori favole calcistiche, lo Spezia venne salvato dall’allora presidente del ‘Biscione’. A distanza di molti anni da quell’avvenimento, le due squadre amiche si affronteranno per la prima volta in Serie A.