L’Inter vince contro il Napoli e vola ad un solo punto dal Milan capolista. Archiviata la delusione in Champions League, i nerazzurri hanno messo insieme un filotto di risultati davvero convincente in campionato, aspettando lo Spezia a ‘San Siro’. Sono infatti arrivate cinque vittorie consecutive con l’apice raggiunto proprio contro i partenopei. Due gli uomini chiave di quel match. I ‘brutti anatroccoli’ sempre più importanti per la squadra di Antonio Conte: Romelu Lukaku e Matteo Darmian. Per tutte le altre news sui nerazzurri clicca QUI.

Inter, Darmian procura e Lukaku realizza: coppia di sacrificio

Darmian procura il rigore decisivo e Lukaku lo realizza alla grande. Questo il momento chiave del match contro il Napoli, che ha regalato ai nerazzurri 3 punti veramente preziosi. Ma i due, non avevano iniziato proprio così la loro avventura in nerazzurro. L’attaccante belga, meno di due anni fa, veniva da una stagione a dir poco deludente al Manchester United. Rinato a Milano, oggi è un attaccante veramente completo capace di segnare in qualsiasi modo e di trascinare i nerazzurri anche nei trionfi più difficili.

Una delle critiche più pesanti rivoltegli, è quella di non essere mai stato un giocatore decisivo nelle partite che contano. Beh, contro il Napoli, quella del rigore realizzato, era una palla molto calda… E Darmian? No, non ci siamo dimenticati dell’esterno italiano. Arrivato e non voluto praticamente da nessuno o quasi, si è preso l’Inter con il duro lavoro. Il penalty procurato è soltanto l’ultimo dettaglio di un giocatore che in nerazzurro non sta facendo affatto il gregario. E il merito è tutto suo. Lukaku-Darmian: la coppia di sacrificio che ai nerazzurri fa solo bene.