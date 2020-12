DIRETTA Serie A LIVE, Inter-Spezia: la cronaca in tempo reale

La tredicesima giornata di Serie A mette di fronte Inter e Spezia allo stadio Meazza. La cronaca Live del match in Diretta.

L’Inter ricevo lo Spezia in una partita valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte i nerazzurri di Conte puntano ad allungare la striscia di cinque vittorie consecutive per rilanciare in modo definitivo le proprie ambizioni scudetto, dall’altro i bianconeri di Italiano vogliono continuare a stupire e sognano il colpaccio nella ‘Scala del Calcio’. Interlive.it vi offre la sfida di San Siro in tempo reale.