Nainggolan via a gennaio: anche la Fiorentina piomba sul belga

Nainggolan via a gennaio: anche la Fiorentina piomba sul belga

La mancata convocazione per la gara contro lo Spezia ha sancito la rottura definitiva tra l’Inter e Nainggolan. Il belga andrà via a gennaio e si cerca una nuova sistemazione per lui. Sempre in pole il Cagliari, nelle ultime ore sembra piombata anche la Fiorentina che ha bisogno di giocatori di spessore per uscire dalla crisi. L’addio è stato certificato anche da Ausilio oggi pomeriggio: ”Vorrebbe giocare di più e cercheremo di accontentarlo.”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma