Calciomercato Inter: Christian Eriksen sarebbe stato rifiutato da una big internazionale che si toglie dalla fila delle pretendenti.

Nemmeno un minuto per Christian Eriksen nel match vinto dall’Inter contro lo Spezia (2-1). I nerazzurri vincono, sì, ma senza il fantasista danese che pare ormai fuori dal progetto interista. Sotto la guida tecnica di Antonio Conte, il giocatore ex Tottenham non è riuscito ad incidere nemmeno nei pochi match in cui è partito da titolare. Facile, quindi, pensare che a gennaio possa lasciare la ‘Beneamata’. Per tutte le altre news sui nerazzurri clicca QUI.

Calciomercato Inter, corsa ad Eriksen: niente Bayern Monaco

Secondo ‘Bild’, Christian Eriksen sarebbe stato offerto al Bayern Monaco dal suo agente. I bavaresi, però, non faranno parte della lista delle pretendenti per il calciatore della nazionale danese. Sul giocatore, comunque, ci sono ancora Arsenal e Paris Saint Germain. Difficile, quindi, una permanenza al ‘Biscione’ mentre si alzano sempre di più le quotazioni per una sua partenza a gennaio.