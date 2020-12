Nainggolan: non solo il Cagliari, altre tre squadre hanno chiesto il centrocampista

Inter, il centrocampista Radja Nainggolan sarà quasi sicuramente ceduto durante il prossimo calciomercato invernale. Il problema per i due dirigenti Piero Ausilio e Beppe Marotta sarà trovare la squadra e l’offerta giusta per cedere il giocatore

INTER NAINGGOLAN AGGIORNAMENTO/ Il centrocampista dell’Inter Radja Nainggolan, è da tempo fuori dal progetto che ha in mente Antonio Conte. Il calciatore era tornato dal prestito al Cagliari ma non ha mai trovato il giusto feeling con l’allenatore nerazzurro. Il calciatore sperava sin da subito di poter tornare in Sardegna ma i due club non hanno trovato l’accordo e quindi suo malgrado è rimasto a Milano e, a sentire l’allenatore della squadra meneghina, non avrebbe mai trovato la giusta condizione atletica. A gennaio i due responsabili del mercato interista Beppe Marotta e Piero Ausilio dovranno riuscire a trovare una nuova sistemazione al calciatore, cercando di incassare il più possibile da questa cessione, da poter poi reinvestire sul mercato. Le squadre che avrebbero chiesto informazioni alla società milanese e sono pronte a fare eventuali offerte sono Fiorentina, Torino e Genoa. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Eriksen ago della bilancia | Sostituto: nome a sorpresa

LEGGI ANCHE >>> Inter e Milan, nuova era per la Milano calcistica | scelto il ‘sostituto’ di San Siro

In ogni caso a gennaio ci sarà un incontro tra società tecnico e dirigenti, per preparare al meglio il calciomercato e rendere la rosa snella e competitiva, come richiedeva Antonio Conte qualche giorno fa. Come ha spiegato il Corriere dello Sport.