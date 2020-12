Le dichiarazioni del tecnico degli scaligeri Ivan Juric alla vigilia di Verona-Inter, sfida valevole per la quattordicesima giornata di Serie A

Juric avvisa i suoi alla vigilia della gara con l’Inter: “I nerazzurri sono la squadra più forte e hanno l’allenatore migliore del campionato – le parole in conferenza stampa del tecnico scaligero – Hanno un gioco molto codificato e sono dei serissimi candidati alla vittoria dello scudetto, per questo non potremo sbagliare niente né lasciare nulla di intentato. Servirà la partita della vita. Chi provera a contenere Lukaku? Sia Gunter che Magnani hanno fatto bene contro la Fiorentina, giocando con concentrazione. Poi c’è anche Lovato che può agire al centro della difesa”. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Chiosa sulla formazione: “Lazovic sulla trequarti è una opzione. In difesa spero di recuperare gli interpreti di sabato al ‘Franchi’. Sto ragionando invece sull’attacco. Per poter fare bene mi occorrerà gente in forma sul piano fisico”.