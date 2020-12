DIRETTA Serie A LIVE, Verona-Inter: la cronaca in tempo reale

La quattordicesima giornata di Serie A mette di fronte Verona e Inter allo stadio Bentegodi. La cronaca Live del match in Diretta

L’Inter è di scena sul campo del Verona nel terzo anticipo del turno infrasettimanale valido per la quattordicesima giornata di Serie A. Da una parte i nerazzurri di Conte vogliono centrare la settima vittoria consecutiva in campionato per issarsi almeno per il momento al primo posto e mettere pressione ai ‘cugini’ rossoneri. Dall’altra i gialloblu di Juric vogliono restare imbattuti contro le big dopo i pareggi contro Roma (sul campo), Milan e Juventus e le vittorie contro Atalanta e Lazio. Interlive.it vi offre la sfida del Bentegodi in tempo reale.