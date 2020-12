Da Vidal a Lazovic, le probabili formazioni della sfida Verona-Inter in programma oggi al ‘Bentegodi’ e valevole per la quattordicesima giornata di Serie A

Al ‘Bentegodi’ l’Inter proverà a staccare la Juventus e a prendersi la testa della classifica sperando in un passo falso del Milan impegnato in casa contro la Lazio. Oggi alle 18.30 contro il Verona, nell’ultima giornata di Serie A del 2020, Conte potrebbe rilanciare Vidal dal primo minuto al posto di Gagliardini, confermando per il resto la squadra che mercoledì ha sconfitto di misura lo Spezia. Le ultime indiscrezioni provenienti da Appiano ipotizzano però una possibile mossa clamorosa del tecnico interista, ovvero il passaggio al 3-4-3 (così si schiererebbe quasi a specchio degli scaligeri) con Perisic e Lautaro ai lati di Lukaku. Staremo a vedere. Per tutte le altre news di sui nerazzurri CLICCA QUI. Dall’altra parte mister Juric alle prese con due ballottaggi: Gunter-Magnani in difesa, Salcedo-Colley in attacco. Arbitro dell’incontro sarà Piero Giacomelli della sezione di Trieste.

Probabili formazioni Verona-Inter

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Veloso, Dimarco; Lazovic, Zaccagni; Salcedo. All.: Juric

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro. All.: Conte

Arbitro: Giacomelli di Trieste