Le dichiarazioni dell’Ad nerazzurro Beppe Marotta prima della sfida Verona-Inter valevole per la quattordicesima giornata di Serie A

Prima di Verona-Inter, al microfono di ‘Sky Sport’, ha parlato Beppe Marotta: “Conte e i suoi collaboratori si sono studiati questa partita in settimana, per cui sono certo che uscirà fuori una bella prestazione”, ha esordito l’Ad nerazzurro commentando la scelta del tecnico di affidarsi al 3-4-3 con Perisic e Lautaro ai lati di Lukaku.

Calciomercato Inter, Marotta: “Incontro con Conte per delineare strategia. Eriksen non funzionale, è sulla lista cessioni”

Poi a tutto calciomercato, visto che gennaio è alle porte: “Ci incontreremo con l’allenatore, ma sarà un incontro normale non da paura come spesso vengono dipinti. Delineeremo una strategia, di certo sui giornali leggo dei nomi che non c’entrano nulla con le nostre idee. Le uscite saranno comunque importanti in ottica entrata. I giocatori che rappresentano la lista trasferibili si conoscono, cercheremo di accontentare chi vuole trovare più spazio. Eriksen (volato in Danimarca, ndr) è tra questi? Sì, ma non è una punizione. Ha avuto una difficoltà di inserimento, non si è rivelato funzionale e per cui è giusto trovargli collocazione altrove”, ha concluso Marotta.