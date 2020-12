Le formazioni ufficiali del match Verona-Inter di scena al ‘Bentegodi’ e valevole per la quattordicesima giornata di Serie A nonché l’ultima del 2020

Sono ufficiali le formazioni di Verona-Inter. Antonio Conte opta davvero per il 3-4-3, con Perisic e Lautaro Martinez a supporto di Lukaku. Per il resto confermata la squadra vittoriosa contro lo Spezia, quindi Vidal ancora in panchina. Per tutte le altre news di sui nerazzurri CLICCA QUI. Sponda scaligera, Juric preferisce Magnani a Gunter in difesa e Colley a Lazovic sulla trequarti. Salcedo unica punta. L’arbitro sarà Giacomelli.

Formazioni Ufficiali Verona-Inter

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Zaccagni, Colley; Salcedo. All.: Juric

Inter (3-4-3): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Young; Lautaro, Lukaku, Perisic. All.: Conte

Arbitro: Giacomelli di Trieste