L’esonero di Tuchel spiana la strada di Eriksen al Psg (con Allegri)

L’esonero di Tuchel spiana la strada di Eriksen al Psg (con Allegri)

Il ‘regalo’ di natale più inatteso, se così si può definire, è stato consegnato a Thomas Tuchel qualche ora fa: esonerato da tecnico del Psg. Motivo? Non tecnico ma ‘politico’: questa la decisione della società in riferimento ad alcune dichiarazioni rilasciate dal tedesco a Sport1: ”Per allenare il Psg devi essere non soltanto un allenatore, a volte sembra debba calarti in un ruolo da politico o ministro dello sport. Allenare il PSG non è facile, ogni giorno è una sfida perché ci sono un sacco di influenze che talvolta esulano dal calcio giocato e spesso ci sono aspettative estreme” ha detto. Si volta pagina, con un cambio che coinvolge il calcio italiano e l’Inter: con Allegri, in pole per sostituirlo, sembra particolarmente calda la pista che porta anche Eriksen a Parigi, giocatore funzionale per il gioco che ha in mente il futuro tecnico.