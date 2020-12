L’Inter e Marotta vanno a caccia del colpaccio a costo zero. Nel mirino c’è Wijnaldum del Liverpool: da battere la concorrenza del Barcellona

Il reparto maggiormente in fermento in casa Inter è sicuramente il centrocampo dove non mancano i calciatori in uscita. A gennaio pronti a partire ci sono i vari Nainggolan, Vecino e soprattutto Eriksen che con le loro cessioni libereranno posto in rosa e spazio salariale per nuove manovre in entrata. Per quanto riguarda gli acquisti infatti la dirigenza interista guarda con attenzione al mercato dei calciatori in scadenza contrattuale. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, colpo Wijnaldum a zero: i dettagli dell’affare

In ottica prossima stagione per il centrocampo l’Inter pensa anche al talentuoso ed esperto Georginio Wijnaldum. Marotta starebbe spingendo per superare la forte concorrenza del Barcellona.

Sul tavolo, per convincere il centrocampista olandese, ci sarebbe un possibile contratto quadriennale da 6,5 milioni totali, circa 42 lordi con l’aiuto del famigerato Decreto Crescita. Sul calciatore del Liverpool, attualmente in scadenza a giugno, viene segnalata anche la Juventus che in passato ha monitorato la situazione legata a Wijnaldum che ad oggi si prospetta come uno dei parametri zero più invitanti del prossimo anno. Per l’olandese 1 gol in 14 presenze in questa Premier League.