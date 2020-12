Occhi puntati dalla Premier League su Romelu Lukaku. Il gigante belga sta facendo benissimo e fa gola al Manchester City

Imprescindibile e sempre al centro del lavoro offensivo dell’Inter: Romelu Lukaku sta vivendo una stagione da incorniciare che fa il paio con quella dello scorso anno alla corte di Antonio Conte. Il centravanti belga ha ripagato ampiamente la spesa effettuata dalla società di Suning per strapparlo al Manchester United come certificato soprattutto dai numeri che sono tutti dalla sua parte. Un impatto devastante con la Serie A alimentato anche in questa stagione che vede l’Inter in piena lotta per lo scudetto nonostante alcune difficoltà, ormai alle spalle. In questo contesto l’uomo in più con la sua cattiveria sottoporta è proprio il gigante belga che fa gola anche all’estero. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, soldi e scambio: ‘beffa’ a Juve e Milan

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Nainggolan in partenza | Scambio col bomber

Calciomercato Inter, il Manchester City bussa per Lukaku: pronto l’assalto

15 gol in 18 apparizioni stagionali per un Romelu Lukaku assolutamente imprescindibile per Antonio Conte che spera di tenerlo quanto più a lungo possibile. A far paura sono soprattutto le sirene britanniche. In Inghilterra e Germania si continua infatti a parlare del possibile assalto a giugno del Manchester City sul centravanti del Belgio, che Guardiola considera l’ideale erede di Aguero in scadenza di contratto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, dall’Inghilterra: “Mourinho vuole il giocatore!”

la compagine di Premier League potrebbe offrire addirittura ben 100 milioni di euro per arrivare al cartellino de Lukaku e allo stesso tempo mettere sul piatto un contratto quadriennale da milioni netti al ragazzo. Tra cartellino e ingaggio l’investimento sarebbe di ben 156 milioni di euro: cifre da capogiro.