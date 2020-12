Calciomercato Inter: i nerazzurri hanno in mente un nome davvero sorprendente per sostituire Antonio Conte sulla panchina. I dettagli

Sette vittorie consecutive e un percorso davvero ottimo fino ad ora in campionato per l’Inter di Antonio Conte. Tuttavia, le voci di un possibile addio del tecnico leccese a fine stagione non sembrano proprio voler cessare. La ‘Beneamata’, starebbe pensando già ad un sostituto all’altezza dell’allenatore ex Chelsea e Juventus. Il nome, però, non sembra essere quello di Massimiliano Allegri. Per tutte le altre news clicca QUI.

Calciomercato Inter, niente Allegri: c’è De Zerbi

Roberto De Zerbi, vera e propria rivelazione con il suo Sassuolo nelle ultime due stagioni di Serie A, sarebbe stato seriamente preso in considerazione da parte della dirigenza dell’Inter per il dopo Antonio Conte. Il contratto che lega il tecnico bresciano al Sassuolo scade a giugno e la ‘Beneamata’ potrebbe seriamente provarci in vista dell’estate. Ma c’è di più. L’allenatore, come prima richiesta a Marotta e soci, potrebbe indicare Domenico Berardi.

Il talento italiano classe 1994, che ha il contratto in scadenza nel 2024, tempo fa rifiutò di tornare alla Juventus senza nascondere di avere un debole per i colori del ‘Biscione’. Proprio con De Zerbi, il giocatore della Nazionale italiana sembra essere tornato ad un grande livello di forma. I nerazzurri potrebbero strapparlo ai neroverdi per circa 30 milioni di euro.